Жюстин Энен высказалась о значении победы на Итоговом чемпионате для Янника Синнера

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала исход финального матча Итогового чемпионата АТР — 2025. Янник Синнер одолел Карлоса Алькараса. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5. Бельгийка отметила психологическое значение этого успеха для итальянца.
«Помимо завоевания второго титула, в Турине он также одержал ещё и [психологическую] победу над Карлосом. Поражение на US Open было для него очень тяжёлым. Да, возможно, Алькарас был не в лучшем физическом состоянии, он не смог принимать правильные решения и сыграть лучше во втором сете. Но чтобы воспользоваться всеми этими факторами, нужно было выйти и показать игру, и Синнер это сделал. Это новый, более чем заслуженный титул для него», — приводит слова Энен We love tennis со ссылкой на Eurosport.
