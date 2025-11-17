Скидки
Жюстин Энен высказалась о значении победы на Итоговом чемпионате для Янника Синнера

Жюстин Энен высказалась о значении победы на Итоговом чемпионате для Янника Синнера
Янник Синнер
Аудио-версия:
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала исход финального матча Итогового чемпионата АТР — 2025. Янник Синнер одолел Карлоса Алькараса. Счёт — 7:6 (7:4), 7:5. Бельгийка отметила психологическое значение этого успеха для итальянца.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Помимо завоевания второго титула, в Турине он также одержал ещё и [психологическую] победу над Карлосом. Поражение на US Open было для него очень тяжёлым. Да, возможно, Алькарас был не в лучшем физическом состоянии, он не смог принимать правильные решения и сыграть лучше во втором сете. Но чтобы воспользоваться всеми этими факторами, нужно было выйти и показать игру, и Синнер это сделал. Это новый, более чем заслуженный титул для него», — приводит слова Энен We love tennis со ссылкой на Eurosport.

