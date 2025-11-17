Скидки
Теннис

Фото: Янник Синнер с командой празднуют победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025

Фото: Янник Синнер с командой празднуют победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в раздевалке с шампанским вместе со своей командой отпраздновал победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025. В решающем матче Синнер обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итальянец защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open. Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось два раза подряд выиграть Итоговый чемпионат ATP без потери сетов.

