Фото: Янник Синнер с командой празднуют победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в раздевалке с шампанским вместе со своей командой отпраздновал победу на Итоговом чемпионате ATP — 2025. В решающем матче Синнер обыграл шестикратного победителя мэйджоров, лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итальянец защитил титул на Итоговом чемпионате ATP. Трофей в Турине стал для Янника 24-м в карьере и шестым в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Париже, Пекине, Вене, а также Уимблдон и Australian Open. Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось два раза подряд выиграть Итоговый чемпионат ATP без потери сетов.