Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, в Турине (Италия) завершился розыгрыш Итогового турнира ATP в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного игрового дня финальных соревнований года.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Финал. Результаты 16 ноября:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 2) — 6:7 (4:7), 5:7.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Финал. Результаты на 16 ноября:

Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания) — 7:5, 6:3.

Итоговый турнир ATP проходил с 9 по 16 ноября.