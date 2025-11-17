Скидки
Янник Синнер ответил, может ли назвать Карлоса Алькараса своим другом

Янник Синнер ответил, может ли назвать Карлоса Алькараса своим другом
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих отношениях с шестикратным чемпионом мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«У Карлоса есть хорошие друзья, у меня тоже. Я стараюсь чаще общаться с игроками из сборной, это нормально. Провожу больше времени с итальянцами. Есть и другие игроки, с которыми я очень близок: Джек Дрейпер, Райлли Опелка.

Но с Карлосом всё немного иначе, из-за игровых моментов. У нас очень хорошие отношения, соперничество, если хотите. Однако, мне кажется, мы можем говорить обо всём. Думаю, это здорово. Мы хорошие друзья и за пределами площадки, очень уважаем друг друга. Кроме того, наши команды прекрасно ладят друг с другом. Есть хорошая гармония, это вопрос баланса», — сказал Синнер на пресс-конференции.

