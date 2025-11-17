Янник Синнер ответил, может ли назвать Карлоса Алькараса своим другом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих отношениях с шестикратным чемпионом мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«У Карлоса есть хорошие друзья, у меня тоже. Я стараюсь чаще общаться с игроками из сборной, это нормально. Провожу больше времени с итальянцами. Есть и другие игроки, с которыми я очень близок: Джек Дрейпер, Райлли Опелка.

Но с Карлосом всё немного иначе, из-за игровых моментов. У нас очень хорошие отношения, соперничество, если хотите. Однако, мне кажется, мы можем говорить обо всём. Думаю, это здорово. Мы хорошие друзья и за пределами площадки, очень уважаем друг друга. Кроме того, наши команды прекрасно ладят друг с другом. Есть хорошая гармония, это вопрос баланса», — сказал Синнер на пресс-конференции.