Алькарас завершил сезон-2025 на первой строчке рейтинга ATP, Медведев — лучший россиянин

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Испанец Карлос Алькарас завершил сезон-2025 в ранге первой ракеткой мира, вторым остался итальянец Янник Синнер. Среди россиян лучшим стал Даниил Медведев, он расположился на 13-м месте. Андрей Рублёв и Карен Хачанов завершили год на 16-м и 18-м месте рейтинга соответственно. Казахстанец Александр Бублик закончил сезон на 11-й позиции.

Рейтинг ATP от 17 ноября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5160.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4830.

5 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4245.

6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4135.

7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 4135.

8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 4040.

9 (5). Бен Шелтон (США) — 3970.

10 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990…

11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 2870...

13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2760…

16 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2520…

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320.