Циципас: мы получили шесть больших финалов Алькарас — Синнер до GTA 6

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас провёл забавную параллель самого знаменитого соперничества в современном мужском теннисе с популярной игрой GTA 6.

«Мы получили шесть больших финалов Алькарас — Синнер до GTA 6», — написал Циципас на личной странице в соцсетях.

В воскресенье, 16 ноября, итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира ATP — 2025. В нынешнем сезоне Синнер также победил испанца в финале Уимблдона. Алькарас одержал победы над Синнером в финалах «Ролан Гаррос», US Open, а также на «Мастерсах» в Риме (Италия) и Цинциннати (США).