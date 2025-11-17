Скидки
Даниил Медведев сыграет на «Трофеях Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге

Даниил Медведев сыграет на «Трофеях Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Он сыграет за команду «Сфинксов».

В дебютном для себя турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Даниил Медведев сыграет за «Сфинксов» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой. Уже известно, что за «Львов» выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).

