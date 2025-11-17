Скидки
Главная Теннис Новости

Синнер: в 2025 году я играл лучше, чем в прошлом сезоне. Очень много побед, мало поражений

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил свои выступления в сезонах 2024 и 2025 годов. В 2024-м он выиграл восемь титулов, в 2025-м — шесть.

«Честно говоря, я не хочу сравнивать [сезоны]. Прошлый год был потрясающим. В этом году было четыре финала турниров «Большого шлема», победа в Турине, впечатляющая победная серия в конце года — это просто потрясающе.

Но в основном я чувствую, что играл лучше, чем в прошлом году, думаю, это самое главное. Всё это часть процесса. Я всегда говорю и верю, что, если продолжать работать и стараться стать лучше, результаты придут. В этом году было именно так.

Много, очень много побед и совсем мало поражений. Во всех поражениях я старался видеть положительные моменты и старался развиваться как игрок», — приводит слова Синнера сайт ATP.

