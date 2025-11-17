«Думал, что смогу его победить». Алькарас — о поражении в финале Итогового от Синнера

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале Итогового турнира ATP — 2025 от четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:7 (4:7), 5:7).
«В начале матча я думал, что смогу его победить, составить ему конкуренцию. Меня ничуть не удивило, что я был так близок к победе. Дело было только в теннисе. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Уверен, что мой уровень на закрытых кортах будет расти и дальше.
Я ощутил прогресс Янника. Я много раз говорил, что такой игрок, как он, всегда возвращается к победам после поражений, становясь сильнее. Он всегда учится на своих ошибках, и в очередной раз показал всем, что умеет это делать. Особенно это касается подач, которые оказывают огромное давление. Играть против него очень сложно», — приводит слова Алькараса сайт ATP.
