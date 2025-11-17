Скидки
Теннис

«Думал, что смогу его победить». Алькарас — о поражении в финале Итогового от Синнера

«Думал, что смогу его победить». Алькарас — о поражении в финале Итогового от Синнера
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале Итогового турнира ATP — 2025 от четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (6:7 (4:7), 5:7).

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«В начале матча я думал, что смогу его победить, составить ему конкуренцию. Меня ничуть не удивило, что я был так близок к победе. Дело было только в теннисе. Я очень доволен сегодняшним выступлением. Уверен, что мой уровень на закрытых кортах будет расти и дальше.

Я ощутил прогресс Янника. Я много раз говорил, что такой игрок, как он, всегда возвращается к победам после поражений, становясь сильнее. Он всегда учится на своих ошибках, и в очередной раз показал всем, что умеет это делать. Особенно это касается подач, которые оказывают огромное давление. Играть против него очень сложно», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

