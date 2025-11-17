Карлос Алькарас высказался о травме, полученной в финале Итогового турнира с Синнером

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил состояние здоровья после Итогового турнира ATP — 2025. По ходу финала с итальянцем Янником Синнером он получил повреждение, из-за которого вызывал на корт врача.

«Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии после попытки принять одну подачу. Можно сказать, что это не сильно на меня повлияло, потому что я хорошо бегал, хорошо реагировал на мячи. Иногда были мысли о том, что может произойти, если я сделаю что-то безумное. Но я смог сыграть хорошо.

Я не менял план игры из-за травмы. Я изменил его, потому что чувствовал, что должен сделать что-то другое. Стараюсь быть максимально агрессивным на корте в каждом матче, но особенно, я думаю, ещё больше против Янника. Каждый раз, когда могу, просто стараюсь идти вперёд», — приводит слова Алькараса сайт ATP.