Фото: Янник Синнер со своей девушкой и её собакой отпраздновал победу на Итоговом турнире

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отпраздновал завоевание титула на Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине (Италия) вместе со своей девушкой.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Датская модель Лайла Хасанович присутствовала на финале, а на совместную фотосессию с трофеем вышла со своей собакой. Синнера в решающем матче также поддерживал его брат Марк.
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Первые слухи об отношениях 25-летней Хасанович и 24-летнего Синнера появились летом 2025 года. Модель была замечена на US Open — 2025, её и Синнера также видели на улицах Монте-Карло (Монако).
Ранее Хасанович находилась в отношениях с ранее выступавшим в Формуле-1 немецким автогонщиком Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. Синнер в прошлом году встречался с российской теннисисткой Анной Калинской.
- 17 ноября 2025
-
12:23
-
11:45
-
11:27
-
11:17
-
10:49
-
10:33
-
10:13
-
10:04
-
09:41
-
09:34
-
08:30
-
00:52
-
00:33
-
00:28
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:02
- 16 ноября 2025
-
23:40
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:02
-
22:55
-
22:54
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
21:44
-
21:34
-
21:12
-
20:42
-
20:40
-
20:25
-
20:24