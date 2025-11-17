Фото: Янник Синнер со своей девушкой и её собакой отпраздновал победу на Итоговом турнире

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отпраздновал завоевание титула на Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине (Италия) вместе со своей девушкой.

Датская модель Лайла Хасанович присутствовала на финале, а на совместную фотосессию с трофеем вышла со своей собакой. Синнера в решающем матче также поддерживал его брат Марк.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первые слухи об отношениях 25-летней Хасанович и 24-летнего Синнера появились летом 2025 года. Модель была замечена на US Open — 2025, её и Синнера также видели на улицах Монте-Карло (Монако).

Ранее Хасанович находилась в отношениях с ранее выступавшим в Формуле-1 немецким автогонщиком Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера. Синнер в прошлом году встречался с российской теннисисткой Анной Калинской.