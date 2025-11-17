Скидки
Теннис Новости

Арина Соболенко показала, как тренируется в купальнике на отдыхе на Мальдивах

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с отдыха на Мальдивах со своим бойфрендом Георгиосом Франгулисом. Спортсменка провела тренировку в спортзале в купальнике.

«Форма в спортзале на приватном острове», — подписала снимок Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Последним в 2025 году официальным турниром для Соболенко стал Итоговый чемпионат WTA. Арина без поражений дошла до финала, однако в решающем матче проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

