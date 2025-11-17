Новак Джокович побил рекорд Федерера по количеству окончаний сезона в топ-4 рейтинга ATP

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 16-й раз в своей карьере завершил сезон в топ-4 мирового рейтинга ATP. По итогам финального турнира года, Итогового турнира ATP — 2025, Джокович остался четвёртой ракеткой мира.

Таким образом, Джокович установил новый рекорд по количеству окончаний сезона в топ-4 теннисистов мира. Ранее он принадлежал 20-кратному победителю мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру.

В текущем сезоне Новак Джокович дошёл до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». Он выиграл два турнира категории ATP-250 — в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). На Итоговом турнире в Турине Джокович участия не принимал.