Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович побил рекорд Федерера по количеству окончаний сезона в топ-4 рейтинга ATP

Новак Джокович побил рекорд Федерера по количеству окончаний сезона в топ-4 рейтинга ATP
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 16-й раз в своей карьере завершил сезон в топ-4 мирового рейтинга ATP. По итогам финального турнира года, Итогового турнира ATP — 2025, Джокович остался четвёртой ракеткой мира.

Таким образом, Джокович установил новый рекорд по количеству окончаний сезона в топ-4 теннисистов мира. Ранее он принадлежал 20-кратному победителю мэйджоров швейцарцу Роджеру Федереру.

В текущем сезоне Новак Джокович дошёл до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». Он выиграл два турнира категории ATP-250 — в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). На Итоговом турнире в Турине Джокович участия не принимал.

Материалы по теме
Алькарас ответил, победил бы он в финалах ТБШ с пиковыми Федерером, Джоковичем и Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android