Алькарас — о поражении от Синнера: он застал меня врасплох. Я не добил несколько очков

Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас назвал ключевые моменты в проигранном финале Итогового турнира ATP — 2025. Он уступил четырёхкратному победителю мэйджоров, второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:7 (4:7), 5:7).

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я не воспользовался своими возможностями. Я очень хорошо начал, но затем он внезапно показывал скорость 185-190 км/ч на второй подаче и застал меня врасплох. На тай-брейке я мог выиграть несколько очков, которые в итоге проиграл, а во втором сете мне нужно было удержать подачу, когда я вёл с брейком. Думаю, всё дело было в том, что я не добил несколько очков ударами с лёта слева», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

