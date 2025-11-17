Алькарас раскрыл, повлияла ли итальянская публика на его поражение в финале Итогового
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас признался, что шумная итальянская публика не мешала ему по ходу финала Итогового турнира ATP — 2025 в Турине, где он проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7 (4:7), 5:7).
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Я чувствовал энергию трибун, но это не повлияло на меня. Не думаю, что зрители были против меня, они просто болели за него. Самый сложный матч в моей карьере из-за давления трибун состоялся в 2021 году на стадионе «Берси» в Париже. Я никогда этого не забуду; после этого я сильно вырос», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
В 2021 году на «Мастерсе» в Париже Алькарас проиграл в третьем круге французу Уго Гастону со счётом 4:6, 5:7. Карлосу было 18 лет.
