Новак Джокович получил золотую визу Греции — источник

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал обладателем золотой визы Греции. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на сербские источники.

Золотую визу часто называют «золотым паспортом», её выдают для получения вида на жительство в Афинах. Сообщается, что Джокович и его семья инвестировали в недвижимость в Греции, чтобы получить визу. Для участия в программе требуется инвестиция минимум в размере £ 352 тыс., а в таких востребованных регионах, как Афины, эта сумма может увеличиться до £ 705 тыс.

Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.