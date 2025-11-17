Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович получил золотую визу Греции — источник

Новак Джокович получил золотую визу Греции — источник
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал обладателем золотой визы Греции. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на сербские источники.

Золотую визу часто называют «золотым паспортом», её выдают для получения вида на жительство в Афинах. Сообщается, что Джокович и его семья инвестировали в недвижимость в Греции, чтобы получить визу. Для участия в программе требуется инвестиция минимум в размере £ 352 тыс., а в таких востребованных регионах, как Афины, эта сумма может увеличиться до £ 705 тыс.

Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.

Материалы по теме
Джокович стал нежеланным гостем в Сербии и переехал в Грецию. Но там его тоже донимают
Джокович стал нежеланным гостем в Сербии и переехал в Грецию. Но там его тоже донимают
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android