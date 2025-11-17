Синнер и Алькарас заработали призовых в 2025-м в три раза больше ближайшего преследователя

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас возглавили список лидеров по заработанным призовым деньгам на турнирах ATP в 2025 году.

Синнер опередил Алькараса по сумме призовых более чем на $ 300 тыс. Ближайший преследователь двух лидеров, третья ракетка мира немец Александр Зверев за 2025 год заработал в три раза меньше.

Лидеры ATP-тура по призовым в 2025 году: