Теннис

Синнер и Алькарас заработали призовых в 2025-м в три раза больше ближайшего преследователя

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас возглавили список лидеров по заработанным призовым деньгам на турнирах ATP в 2025 году.

Синнер опередил Алькараса по сумме призовых более чем на $ 300 тыс. Ближайший преследователь двух лидеров, третья ракетка мира немец Александр Зверев за 2025 год заработал в три раза меньше.

Лидеры ATP-тура по призовым в 2025 году:

  1. Янник Синнер (Италия) - $ 19 120 641.
  2. Карлос Алькарас (Испания) - $ 18 803 427.
  3. Александр Зверев (Германия) - $ 6 060 174.
  4. Тейлор Фриц (США) - $ 5 474 728.
  5. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - $ 5 262 350.
  6. Алекс де Минор (Австралия) — $ 5 241 711.
  7. Новак Джокович (Сербия) — $ 5 140 175.
