Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панатта: Синнер — человек, хотя порой кажется роботом. Он немного похож на Холанда

Панатта: Синнер — человек, хотя порой кажется роботом. Он немного похож на Холанда
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта сравнил четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Янника Синнера с норвежским нападающим Эрлингом Холандом и высказался о финале Итогового турнира ATP — 2025.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Синнер — человек, хотя порой он кажется немного роботом. Мне кажется, он немного похож на Холанда.

Финал Итогового турнира ATP был прекрасным матчем, который показал, в чём суть двух сильнейших игроков тура. Алькарас — более талантливый, изобретательный игрок импровизации, но против прагматичного и настолько ментально сильного Синнера, которому удалось выиграть все важные очки, мало что можно было сделать. Матч проходил в очень равной борьбе», — приводит слова Панатты Tuttosport.

Материалы по теме
Синнер и Алькарас заработали призовых в 2025-м в три раза больше ближайшего преследователя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android