Панатта: Синнер — человек, хотя порой кажется роботом. Он немного похож на Холанда

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта сравнил четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Янника Синнера с норвежским нападающим Эрлингом Холандом и высказался о финале Итогового турнира ATP — 2025.
«Синнер — человек, хотя порой он кажется немного роботом. Мне кажется, он немного похож на Холанда.
Финал Итогового турнира ATP был прекрасным матчем, который показал, в чём суть двух сильнейших игроков тура. Алькарас — более талантливый, изобретательный игрок импровизации, но против прагматичного и настолько ментально сильного Синнера, которому удалось выиграть все важные очки, мало что можно было сделать. Матч проходил в очень равной борьбе», — приводит слова Панатты Tuttosport.
