Синнер — четвёртый самый молодой игрок с двумя титулами на Итоговом турнире АТР

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым самым молодым игроком, которому удалось выиграть Итоговый турнир АТР на протяжении двух сезонов подряд, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В финале Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Синнер одержал победу на турнире во второй раз подряд в возрасте 24 лет и 85 дней. Самым молодым игроком с двумя победами подряд на Итоговом турнире является австралиец Ллейтон Хьюитт (21 год и 260 дней). Также в пятёрке самых юных игроков с данным достижением находятся чешско-американский теннисист Иван Лендл (22 года и 317 дней), швейцарец Роджер Федерер (23 года и 99 дней) и швед Бьорн Борг (24 года и 219 дней).

Помимо победы на Итоговом турнире – 2025, Синнер в 2025-м также стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон) и одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.