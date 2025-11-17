Скидки
Теннис Новости

Андреева, Шнайдер, Александрова и Кудерметова попали в список номинантов премии WTA — 2025

Андреева, Шнайдер, Александрова и Кудерметова попали в список номинантов премии WTA — 2025
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила номинантов премии по итогам игрового сезона-2025. Российские теннисистки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова попали в список номинантов в различных категориях наград. Лучшие теннисистки будут выбраны в категориях: «Игрок года», «Пара года», «Возращение года», «Прорыв года» и «Новичок года».

Полный список категорий и претендетов выглядит следующим образом:

Номинация «Игрок года»

Ига Швёнтек (Польша);
Арина Соболенко (Беларусь);
Аманда Анисимова (США);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Мэдисон Киз (США);
Кори Гауфф (США).

Номинация «Пара года»

Мирра Андреева/Дианна Шнайдер (обе — Россия);
Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия);
Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия);
Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США);
Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Номинация «Возращение года»:

Белинда Бенчич (Швейцария);
Маркета Вондроушова (Чехия);
Барбора Крейчикова (Чехия);
Сорана Кырстя (Румыния);
Анастасия Севастова (Латвия).

Номинация «Прорыв года»:

Кларк Таусон (Дания);
Екатерина Александрова (Россия);
Линда Носкова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия);
Аманда Анисимова (США).

Номинация «Новичок года»:

Виктория Мбоко (Канада);
Лоис Буассон (Франция);
Александра Эала (Филиппины);
Майя Джойнт (Австралия);
Ива Йович (США);
Ева Лис (Германия).

Победители будут оглашены 15 декабря.

