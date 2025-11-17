Андреева, Шнайдер, Александрова и Кудерметова попали в список номинантов премии WTA — 2025

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила номинантов премии по итогам игрового сезона-2025. Российские теннисистки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова попали в список номинантов в различных категориях наград. Лучшие теннисистки будут выбраны в категориях: «Игрок года», «Пара года», «Возращение года», «Прорыв года» и «Новичок года».

Полный список категорий и претендетов выглядит следующим образом:

Номинация «Игрок года»

Ига Швёнтек (Польша);

Арина Соболенко (Беларусь);

Аманда Анисимова (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Мэдисон Киз (США);

Кори Гауфф (США).

Номинация «Пара года»

Мирра Андреева/Дианна Шнайдер (обе — Россия);

Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия);

Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия);

Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США);

Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Номинация «Возращение года»:

Белинда Бенчич (Швейцария);

Маркета Вондроушова (Чехия);

Барбора Крейчикова (Чехия);

Сорана Кырстя (Румыния);

Анастасия Севастова (Латвия).

Номинация «Прорыв года»:

Кларк Таусон (Дания);

Екатерина Александрова (Россия);

Линда Носкова (Чехия);

Мирра Андреева (Россия);

Аманда Анисимова (США).

Номинация «Новичок года»:

Виктория Мбоко (Канада);

Лоис Буассон (Франция);

Александра Эала (Филиппины);

Майя Джойнт (Австралия);

Ива Йович (США);

Ева Лис (Германия).

Победители будут оглашены 15 декабря.