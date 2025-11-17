«Большая командная победа». Кэхилл — о титуле Синнера на Итоговом турнире АТР – 2025

Даррен Кэхилл, тренер второй ракетки мира Янника Синнера, рассказал, какая работа была проделана командой итальянца ради победы на Итоговом турнире АТР – 2025. В финале соревнований Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«Симоне Ваньоцци и Янник проделали невероятную работу над подачей после US Open. Янник подаёт ближе к линиям, что означает больше лёгких очков.

И Карлос, и Янник — очень сложные соперники, потому что с ними некогда переводить дух. Это немного похоже на то, что делал Федерер в своё время, когда за 40 секунд удерживал свою подачу, создавая огромное давление.

Мы стараемся учиться у лучших — у Роджера, Джоковича, Надаля. Чувствуем, что всё ещё есть области его игры, где он может прибавить, хотим, чтобы Синнер играл в свой лучший теннис в 28–30 лет. Закладываем фундамент для этого. Это была большая командная победа», – приводит слова Кэхилла в своём аккаунте в социальной сети Х журналист Джованни Пелаззо.