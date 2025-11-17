Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам выступления в сезоне-2025. Ранее Синнер одержал победу на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«Особенный год с взлётами и падениями, но полный благодарности людям вокруг меня. Не смог бы пройти через всё это без команды. Одна из лучших недель в году, спасибо за поддержку и весь тяжёлый труд. Теперь время для небольшого отдыха», – написал Синнер на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Помимо победы на Итоговом турнире — 2025, Синнер в 2025 году также стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон) и одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.