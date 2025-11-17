Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам выступления в сезоне-2025. Ранее Синнер одержал победу на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Особенный год с взлётами и падениями, но полный благодарности людям вокруг меня. Не смог бы пройти через всё это без команды. Одна из лучших недель в году, спасибо за поддержку и весь тяжёлый труд. Теперь время для небольшого отдыха», – написал Синнер на своей странице в социальной сети Х.
Фото: Из личного архива Янника Синнера
Фото: Из личного архива Янника Синнера
Помимо победы на Итоговом турнире — 2025, Синнер в 2025 году также стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон) и одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.
- 17 ноября 2025
-
20:10
-
19:41
-
19:16
-
18:49
-
18:34
-
18:23
-
17:44
-
16:37
-
15:19
-
15:07
-
14:18
-
13:34
-
13:08
-
13:04
-
12:59
-
12:23
-
11:45
-
11:27
-
11:17
-
10:49
-
10:33
-
10:13
-
10:04
-
09:41
-
09:34
-
08:30
-
00:52
-
00:33
-
00:28
-
00:25
-
00:18
-
00:14
-
00:02
- 16 ноября 2025
-
23:40
-
23:18