Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер опубликовал пост по итогам выступления в сезоне-2025

Синнер опубликовал пост по итогам выступления в сезоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост по итогам выступления в сезоне-2025. Ранее Синнер одержал победу на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Особенный год с взлётами и падениями, но полный благодарности людям вокруг меня. Не смог бы пройти через всё это без команды. Одна из лучших недель в году, спасибо за поддержку и весь тяжёлый труд. Теперь время для небольшого отдыха», – написал Синнер на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Помимо победы на Итоговом турнире — 2025, Синнер в 2025 году также стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон) и одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.

Материалы по теме
Синнер защитил титул на Итоговом! Янник заработал более $ 5 млн, но это не рекорд
Синнер защитил титул на Итоговом! Янник заработал более $ 5 млн, но это не рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android