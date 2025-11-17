«Это именно та пощёчина, которая мне была нужна». Хольгер Руне — о своей травме

15-я ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне, 18 октября получивший разрыв ахиллова сухожилия на турнире категории ATP-250 в Стокгольме во время матча с французом Уго Умбером, заявил, что смотрит на произошедшее как на некое предупреждение судьбы, которым он должен будет воспользоваться после восстановления, чтобы начать оправдывать авансы, выдававшиеся ему на старте карьеры.

«Возможно, это и есть та пощёчина, которая мне была нужна, чтобы я начал относиться к своему таланту всерьёз», — приводит слова Руне Hard Court.

Напомним, травма Хольгера вызвала широкий резонанс у теннисной общественности. Многие теннисисты считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика в мировом теннисе.