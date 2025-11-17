Скидки
Теннис

«Вернёмся к истокам, подруга!» Циципас и Саккари сфотографировались с коалой

Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился эмоциями от предстоящего выступления на United Cup — 2026, где он будет представлять сборную Греции.

Стефанос выложил фото, на котором стоит в компании соотечественницы, теннисистки Марии Саккари. Рядом с ними на дереве сидит живая коала.

Фото: Соцсети Стефаноса Циципаса

«Рад снова представлять Грецию на United Cup в январе! Давай вернёмся к истокам, подруга Мария Саккари!» — написал Циципас, добавив эмодзи в виде коалы и флага Греции.

Напомним, United Cup — 2026 пройдёт в Австралии со 2 по 11 января. На турнире начисляются очки как в рейтинг ATP, так и в рейтинг WTA. Действующим победителем турнира является сборная США.

Комментарии
