Синнер — четвёртый игрок, у которого минимум 90% побед в матчах в двух сезонах подряд
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым теннисистом в «Открытой эре», которому удалось завершить два сезона подряд с показателем в 90% и более побед, проведя при этом не менее 10 матчей, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Ранее такого результата добивались 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» шведский теннисист Бьорн Борг (1977-1980), восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Иван Лендл (1985-1987), а также 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер (2004-2006).

В сезоне-2025 Синнер одержал победу на двух турнирах «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), одержал победу на Итоговом турнире АТР, а также завоевал титулы на соревнованиях в Вене и Пекине.

