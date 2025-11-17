Скидки
29-летний Кристофер Юбэнкс объявил о завершении игровой карьеры

29-летний Кристофер Юбэнкс объявил о завершении игровой карьеры
Комментарии

266-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс сообщил о завершении своей игровой карьеры в возрасте 29 лет.

«Если бы вы сказали этому маленькому мальчику с южной окраины Атланты, что он добьётся всего этого, он бы вам не поверил. Двукратный игрок года в ACC (дивизион в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). – Прим. «Чемпионата»)? Да ну. Четвертьфиналист Уимблдона? Ни шанса. Олимпиец? Немыслимо. Мне выпала возможность путешествовать по всему миру и завести невероятные знакомства, выполняя мечту всей жизни, — играть в профессиональный теннис. Не могу выразить словами, насколько я был благословлён. Это абсолютно конец?! Трудно сказать наверняка, но если да, вот и всё! Это было невероятное путешествие», – написал Юбэнкс на своей странице в одной из социальных сетей.

Юбэнкс дебютировал в АТР-туре в 2015 году. За карьеру теннисист выиграл титул на турнире в Мальорке, а также выходил в четвертьфинал Уимблдона. В 2023 году он вошёл в топ-30 рейтинга, заняв 29-ю строчку.

