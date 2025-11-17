«На это потребуется время». Любичич — о появлении конкурентов для Синнера и Алькараса

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением о том, сможет ли кто-то из игроков составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу в ближайшем будущем.

«Возможно, кто-то сможет вмешаться, но на это потребуется время. Когда мы говорим о «вмешательстве» на таком уровне, мы имеем в виду постоянную конкурентоспособность, а не один удачный результат, а удержание позиции на протяжении всего года. Их опыт выступлений на крупных турнирах значительно превосходит всех остальных. Поэтому, даже если кто-то приблизится к ним с технической или физической стороны, всё равно останется разрыв в опыте. Возможный «третий игрок» ещё должен доказать себя. Честно говоря, в ближайшие два-три года я не вижу никого, кто мог бы подняться до их уровня», – приводит слова Любичича We Love Tennis.