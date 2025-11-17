Муратоглу объяснил, почему Синнер уступил Алькарасу первое место в рейтинге АТР

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением, почему итальянский теннисист Янник Синнер не смог занять первое место в рейтинге АТР по итогам сезона-2025.

«Карлос Алькарас завершает год в статусе первого номера во второй раз всего в 22 года. Это полностью заслуженно, но вот правда: лидером мог бы быть и Янник Синнер. Они шли плечом к плечу весь год, счёт 7:6, 7:5 в Турине лишь это подтверждает.

Контекст имеет значение. Те три месяца, когда Янник не играл, оказались решающими. Не только из-за того что он не набирал очки, но и потому, что в этот период Карлос восстанавливался. Он был далеко от своего обычного уровня. Но победы даже через трудности позволяли ему постепенно возвращать уверенность матч за матчем. А Карлосу это необходимо. Он набирает уверенность через матчи, а не через тренировки. Янник же может месяцами не участвовать в соревнованиях и возвращаться почти на тот же уровень, его уверенность формируется через тренировки. Два чемпиона. Два разных подхода. Потрясающий уровень. Именно эти три месяца создали небольшой разрыв в очках, который мы видим сегодня. Это часть истории карьеры Янника», – приводит слова Муратоглу We Love Tennis.