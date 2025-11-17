Швёнтек в четвёртый раз подряд стала лидером по количеству побед в сезоне в WTA

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала четвёртой теннисисткой, которой удалось на протяжении четырёх лет подряд завершить сезон с наибольшим количеством побед, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В сезоне-2025 Швёнтек одержала 62 победы и потерпела 17 поражений.

Ранее четырежды подряд лидерами по победам за сезон в WTA становились американки Крис Эверт в сезонах 1974–1977 годов и Мартина Навратилова (1977–1986), а также немка Штеффи Граф в сезонах 1987–1990 годов.

В сезоне-2025 Швёнтек завоевала титул на Уимблдоне, а также выиграла «тысячник» в Цинциннати и турнир WTA-500 в Сеуле.