«Потрясающий молодой человек». Кэхилл — о своём отношении к Алькарасу

Даррен Кэхилл, тренер второй ракетки мира Янника Синнера, рассказал о своём отношении к испанцу Карлосу Алькарасу, с которым Синнер играл в финале Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«Считаю, что уровень матча был действительно очень высоким. Оба игрока сыграли великолепно. Карлос был невероятен в 2025 году и в предыдущие годы. Несколько дней назад я отправил ему сообщение с поздравлениями, когда он обеспечил себе первое место в рейтинге. Это потрясающий молодой человек. Синнер даже вызвал у нас несколько улыбок во время матча. В какой-то момент Янник пробил ударом с бэкхенда вдоль линии и посмотрел на нас с широкой улыбкой. Редко когда спортсмен и соперник ведут себя так. Мы лишь восхищаемся Карлосом», – сказах Кэхилл на пресс-конференции в Турине.