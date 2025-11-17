«Потрясающий молодой человек». Кэхилл — о своём отношении к Алькарасу

Даррен Кэхилл, тренер второй ракетки мира Янника Синнера, рассказал о своём отношении к испанцу Карлосу Алькарасу, с которым Синнер играл в финале Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Считаю, что уровень матча был действительно очень высоким. Оба игрока сыграли великолепно. Карлос был невероятен в 2025 году и в предыдущие годы. Несколько дней назад я отправил ему сообщение с поздравлениями, когда он обеспечил себе первое место в рейтинге. Это потрясающий молодой человек. Синнер даже вызвал у нас несколько улыбок во время матча. В какой-то момент Янник пробил ударом с бэкхенда вдоль линии и посмотрел на нас с широкой улыбкой. Редко когда спортсмен и соперник ведут себя так. Мы лишь восхищаемся Карлосом», – сказах Кэхилл на пресс-конференции в Турине.
- 17 ноября 2025
-
23:26
-
23:10
-
22:54
-
22:12
-
21:48
-
21:16
-
20:10
-
19:41
-
19:16
-
18:49
-
18:34
-
18:23
-
17:44
-
16:37
-
15:19
-
15:07
-
14:18
-
13:34
-
13:08
-
13:04
-
12:59
-
12:23
-
11:45
-
11:27
-
11:17
-
10:49
-
10:33
-
10:13
-
10:04
-
09:41
-
09:34
-
08:30
-
00:52
-
00:33
-
00:28