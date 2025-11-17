Скидки
Панатта рассказал, почему Синнер выиграет календарный «Большой шлем» быстрее Алькараса

Панатта рассказал, почему Синнер выиграет календарный «Большой шлем» быстрее Алькараса
Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта рассказал, почему Янник Синнер может выиграть календарный Большой шлем быстрее, чем испанец Карлос Алькарас.

«По-моему, у Синнера больше шансов однажды сделать это, чем у Алькараса. Янник более стабильный, более прочный в игре, он хорошо выступает на всех покрытиях. Всегда говорили, что на грунте ему сложнее, но мы видели, что он делал на «Ролан Гаррос» с тремя матчболами… Действительно думаю, что Синнер способен на это. То, что Кэхилл остаётся в команде, связано именно с этой целью. Янник может это сделать — в этом убеждён. Как и любой игрок, он должен постоянно прогрессировать. И он уже доказал это своей работой: подача стала намного стабильнее. Он может сильно прибавить у сетки, потому что ему сложнее играть по низким мячам. Там он мог бы выполнять более поддерживающие, контролируемые волеи. Он может стать и физически мощнее», – приводит слова Панатты Tuttosport.

