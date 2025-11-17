Скидки
«Дальше — только вперёд». Оже-Альяссим подвёл итоги выступления в сезоне-2025

Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим подвёл итоги своего выступления в сезоне-2025. Оже-Альяссим завоевал три титула, став чемпионом турниров в Брюсселе (Бельгия), Монпелье (Франция) и в Аделаиде (Австралия), а также сыграл в полуфиналах на Открытом чемпионате США и на Итоговом турнире АТР — 2025.

«Сезон-2025 завершён.

Заканчиваю сезон с хорошим состоянием здоровья, снова играя те матчи, ради которых живу, с командой, которая работает, чтобы каждый день становиться лучше. Всё, что произошло за последние месяцы, наполнило меня одинаковой степенью удовлетворения и голода до новых эмоций, тяжёлой работы и упорных битв.

Дальше — только вперёд, впереди ещё много борьбы. Сезон-2026», – написал Оже-Альяссим в одной из социальных сетей.

