Теннис Новости

Стали известны результаты МРТ-обследования травмы Карлоса Алькараса

Стали известны результаты МРТ-обследования травмы Карлоса Алькараса
Комментарии

Стали известны результаты обследования травмы ноги шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, сообщает Marca. Теннисист получил повреждение во время финального матча Итогового турнира АТР – 2025 в Турине с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7).

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Вчера, 17 ноября, Алькарас прошёл МРТ-обследование, которое выявило отёк мышцы правого бедра. Сообщается, что теннисист собирается пропустить тренировку сборной Испании во вторник, 18 ноября, в составе которой он должен принять участие в финале Кубка Дэвиса, чтобы оценить своё состояние. Текущее состояние фактически исключает его участие в парном разряде. Предположительно, окончательное решение об участии Алькараса в четвертьфинале турнира будет принято в среду, 19 ноября.

За выход в полуфинал Кубка Дэвиса – 2025 сборная Испании сыграет с Чехией. Алькарас заявлен на встречу с Иржи Легечкой. Матчи 1/4 финала запланированы на 20 ноября.

