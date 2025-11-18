Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Выиграл вполне заслуженно». Панатта — о победе Синнера в финале Итогового турнира АТР

«Выиграл вполне заслуженно». Панатта — о победе Синнера в финале Итогового турнира АТР
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта объяснил, почему Яннику Синнеру удалось обыграть испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР – 2025. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Синнер — невероятный игрок, а его самая сильная сторона — это голова. Он выходит на корт с чёткими идеями, почти всегда ему удаётся их реализовать. В какой-то момент процент попадания первой подачи был явно в пользу Алькараса, но Янник всё равно вёл в счёте. Он всегда умеет компенсировать: когда слишком много ошибается с задней линии — отлично подаёт, когда подача не идеальна — невероятно стабилен с задней линии.

В этом матче увидел его таким, каким помнил три месяца назад: теннисистом, который на задней линии как гранит, бьёт очень мощно и прекрасно двигается. Алькарас творил чудеса, но допускал и грубые ошибки. В итоге почти всегда побеждает Янник и у Алькараса он выиграл вполне заслуженно. Травма не повлияла на него, потому что он очень хорошо держался, вероятно, была небольшая контрактура. В движении и в работе ногами он оставался самим собой», – приводит слова Панатты Tuttosport.

Материалы по теме
Синнер защитил титул на Итоговом! Янник заработал более $ 5 млн, но это не рекорд
Синнер защитил титул на Итоговом! Янник заработал более $ 5 млн, но это не рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android