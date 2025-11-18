«Выиграл вполне заслуженно». Панатта — о победе Синнера в финале Итогового турнира АТР

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта объяснил, почему Яннику Синнеру удалось обыграть испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР – 2025. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«Синнер — невероятный игрок, а его самая сильная сторона — это голова. Он выходит на корт с чёткими идеями, почти всегда ему удаётся их реализовать. В какой-то момент процент попадания первой подачи был явно в пользу Алькараса, но Янник всё равно вёл в счёте. Он всегда умеет компенсировать: когда слишком много ошибается с задней линии — отлично подаёт, когда подача не идеальна — невероятно стабилен с задней линии.

В этом матче увидел его таким, каким помнил три месяца назад: теннисистом, который на задней линии как гранит, бьёт очень мощно и прекрасно двигается. Алькарас творил чудеса, но допускал и грубые ошибки. В итоге почти всегда побеждает Янник и у Алькараса он выиграл вполне заслуженно. Травма не повлияла на него, потому что он очень хорошо держался, вероятно, была небольшая контрактура. В движении и в работе ногами он оставался самим собой», – приводит слова Панатты Tuttosport.