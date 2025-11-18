Скидки
Теннис

Карлос Алькарас снялся с финальной стадии Кубка Дэвиса — 2025 — источник

Карлос Алькарас снялся с финальной стадии Кубка Дэвиса — 2025 — источник
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не сыграет на Кубке Дэвиса — 2025, который пройдёт в итальянской Болонье. Об этом сообщает COPE.

Он получил травму по ходу финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7). 17 ноября Алькарас прошёл МРТ-обследование, которое выявило отёк мышцы правого бедра. Сообщается, что существует риск разрыв мышцы, поэтому его команда приняла решение не рисковать.

После снятия Алькараса за сборную Испании в одиночном разряде сыграют Пабло Карреньо-Буста и Хауме Мунар. В 1/4 финала испанцы сразятся с командой Чехии.

