Теннис

Кристофер Юбэнкс оценил реакцию на завершение карьеры в 29 лет
Комментарии

266-я ракетка мира американский теннисист Кристофер Юбэнкс прокомментировал поддержку в соцсетях после объявления о завершении профессиональной карьеры в 29 лет.

«Спасибо всем за тёплые сообщения! Поддержка просто невероятная. Я в предвкушении новой главы и с нетерпением жду её начала!» — написал Юбэнкс на своей странице в Х.

Кристофер Юбэнкс дебютировал в АТР-туре в 2015 году. За карьеру теннисист выиграл титул на турнире категории ATP-250 в Мальорке, а также выходил в четвертьфинал Уимблдона. В 2023 году он вошёл в топ-30 рейтинга, заняв 29-ю строчку. На его счету одна победа над игроком топ-10 (над греком Стефаносом Циципасом в 2023 году).

Новости. Теннис
