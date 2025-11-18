Скидки
Главная Теннис Новости

«Испытывала искреннюю радость почти весь сезон». Аманда Анисимова подвела итоги 2025 года

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова подвела итоги своего выступления в сезоне-2025.

В текущем сезоне Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.

«Мой сезон-2025 подошёл к завершению. Этот год был полон важных моментов, тяжёлых поражений, новых городов, уроков, трогательных воспоминаний и возможностей встретить феноменальных людей.

Учитывая всё вышесказанное, мой 2025 год не был бы таким особенным, если бы не невероятные люди в моей жизни. Моя семья, моя неповторимая команда, моя система поддержки, лучшие друзья, фанаты, спонсоры и все те, кого я очень люблю и без которых не представляю эту хаотичную жизнь.

Я испытывала искреннюю радость почти весь этот год, будь то дома или в дороге. И для меня это моя самая большая победа в 2025 году. Не могу дождаться, чтобы повторить всё это в следующем году», — написала Анисимова на личной странице в соцсетях.

