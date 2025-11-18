Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, в итальянской Болонье стартует финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках первого игрового дня пройдёт четвертьфинальный поединок между сборными Франции и Бельгии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Расписание 18 ноября (время — мск):

18:00. Корентен Муте (Франция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

19:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.