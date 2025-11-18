Скидки
Отрыв Зверева от Синнера в рейтинге ATP больше, чем Зверева от 2189-й ракетки мира

Отрыв Зверева от Синнера в рейтинге ATP больше, чем Зверева от 2189-й ракетки мира
Отрыв второй ракетки мира от третьей в рейтинге ATP по итогам 2025 года составляет 6340 очков. Разрыв по очкам между третьим номером рейтинга и 2189-м равен 5189 очкам.

Немец Александр Зверев, закончивший сезон на третьей строчке, от второй ракетки мира итальянца Янника Синнера отстал на 6340 очков, от первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса — на 6890.

В то же время отрыв Зверева от Элайджи Строуда, ставшего 1000-й ракеткой мира по итогам года, составляет 5145 очков. А Шона Хесса, который с одним очком замыкает рейтинг ATP, располагаясь на 2189-й строчке, Александр опережает на 5159 очков.

В сезоне-2025 Синнер и Алькарас поделили победы на турнирах «Большого шлема», Янник выиграл Australian Open и Уимблдон, Карлос — «Ролан Гаррос» и US Open.

