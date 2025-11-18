Скидки
Карлос Алькарас объявил о снятии с финальной стадии Кубка Дэвиса — 2025 из-за травмы

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас подтвердил информацию, что не сыграет на Кубке Дэвиса — 2025, который пройдёт в итальянской Болонье.

«Мне очень жаль сообщать, что я не смогу сыграть за Испанию в Кубке Дэвиса в Болонье… У меня отёк правого подколенного сухожилия, и врачи рекомендовали не играть. Я всегда говорю, что играть за сборную Испании — это лучшее, что может быть, и я очень хотел помочь в борьбе за Кубок. Еду домой с тяжёлым сердцем…» — написал Алькарас на личной странице в соцсетях.

Алькарас получил травму по ходу финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7).

Карлос Алькарас высказался о травме, полученной в финале Итогового турнира с Синнером
