Хенмэн объяснил, в чём видит причину проигрыша Алькараса в финале Итогового турнира ATP

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хэнмен рассказал, в чём, по его мнению, заключается причина проигрыша первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира ATP, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру.

«Если быть честным, думаю, что проблема с ногой [у Алькараса] имела с этим [проигрышем] что-то общее. Он сменил стиль игры и показался более агрессивным в атаке, на что он способен, но, думаю, он был предпочёл сделать розыгрыши длиннее, если бы не был травмирован.

В первом сете у него были свои возможности, и Синнер смог ответить. Это был зрелищный тай-брейк с четырьмя или пятью укороченными ударами. Думаю, публика ликовала от Синнера, но мне понравилось смотреть на Карлоса после, с его улыбкой на лице и хорошим настроем. Огромная разница присутствует между этими двумя и всеми остальными», – приводит слова Хенмэна Punto de Break.