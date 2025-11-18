Скидки
Паула Бадоса показала фотографию со своей мамой

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала на личной странице в соцсетях фотографию со своей мамой Мирейей.

Фото: Из личного архива Бадосы

Паула Бадоса досрочно завершила сезон-2025 после «тысячника» в Пекине (Китай), где снялась в матче третьего круга. На протяжении всего сезона испанку беспокоили травмы различного характера. Её лучшим результатом в 2025 году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025 (проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко).

За карьеру Бадоса выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде и была второй ракеткой мира в 2022 году. На днях Пауле исполнилось 28 лет.

