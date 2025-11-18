Скидки
Эмма Радукану снялась с выставочных турниров в декабре из-за травмы ноги

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с двух выставочных турниров в Ньюарке и Майами (США), которые пройдут 7 и 8 декабря. Спортсменку беспокоит травма правой стопы.

Радукану должна была играть матчи одиночного разряда с четвёртой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой. Британку заменит ещё одна американка Джессика Пегула. В мужском одиночном разряде на этих турнирах примет участие шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас.

Лучшим выступлением Радукану в 2025 году был полуфинал на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

