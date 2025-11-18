Скидки
Алькарас и Фриц сыграют на Кубке Лэйвера — 2026

Алькарас и Фриц сыграют на Кубке Лэйвера — 2026
Нынешняя первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестая ракетка мира американец Тейлор Фриц сыграют на Кубке Лэйвера, который пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

На Кубке Лэйвера традиционно соревнуются теннисные сборные Европы и мира, в каждую из команд входят по шесть игроков, а также выбирается один тренер для каждой из сборных. Результаты турнира не учитываются для рейтинга ATP.

В 2025 году Кубок Лэйвера прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9. Тренером сборной мира на Кубке Лэйвера выступил американский теннисист Андре Агасси.

