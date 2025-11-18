14-я ракетка мира Давидович-Фокина оценил свой сезон-2025

14-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина кратко подвёл итоги сезона-2025, который завершил на лучшей для себя позиции в рейтинге ATP.

«Хочу посвятить этот момент тому, чтобы оценить свой путь и это достижение, — закончил сезон на лучшей позиции в рейтинге. Спасибо всем за поддержку, с нетерпением жду 2026-й», — написал Давидович-Фокина на личной странице в соцсетях.

В сезоне-2025 Давидович-Фокина играл в четырёх финалах на турнирах ATP в одиночном разряде, три из которых были на «пятисотниках». Он проиграл все матчи, турнир в Вашингтоне (США) — с трёх чемпионских матчболов.