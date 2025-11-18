Новак Джокович инвестировал € 20 млн в создание премиального теннисного клуба в Греции

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович инвестировал около € 20 млн на создание теннисного клуба в греческом городе Эллиниконе, который находится к югу от Афин. Об этом сообщает Punto de Break со ссылкой на греческие источники.

Проект стоимостью более € 20 млн будет включать в себя более 20 теннисных кортов, площадки для игры в падел-теннис и пиклбол, а также полноценный спортивный комплекс.

Ранее появлялась информация, что Джокович получил золотую визу Греции. Новак вместе со своей женой и детьми переехал в Грецию летом 2025 года.