Петкович: Зверев — один из немногих, кто может быть опасен для Синнера и Алькараса

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась о неудачах своего соотечественника третьей ракетки мира Александра Зверева, связав их с накопленной усталостью.

«Думаю, никто не усомнится в качествах Саши. Он один из самых талантливых игроков в мире. Он один из немногих, кто в удачный день может быть опасен для Синнера и Алькараса.

Я связываю его упадок духа ещё и с усталостью. Он много играет и много играл в этом сезоне, а часто первое, что страдает, когда ты истощён, — это твоя психологическая устойчивость. Знаю, что повторяюсь, но, думаю, он просто много играл и ему нужно восстановиться», — приводит слова Петкович Punto de Break.