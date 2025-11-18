Алькарас и Синнер выиграли 18 из последних 19 турниров, на которых оба участвовали

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас завоевали титулы на 18 из последних 19 турниров, на которых оба принимали участие.

10 из них выиграл Синнер, восемь — Алькарас. Они оба выиграли по четыре турнира «Большого шлема» с 2024 года.

Единственный раз за последние два года турнир, на котором играли и Синнер, и Алькарас, выиграл российский теннисист Андрей Рублёв. Это произошло на «Мастерсе» в Мадриде, тогда по ходу турнира Рублёв обыграл Алькараса, а Синнер снялся из-за травмы.