Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Синнер выиграли 18 из последних 19 турниров, на которых оба участвовали

Алькарас и Синнер выиграли 18 из последних 19 турниров, на которых оба участвовали
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и шестикратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас завоевали титулы на 18 из последних 19 турниров, на которых оба принимали участие.

10 из них выиграл Синнер, восемь — Алькарас. Они оба выиграли по четыре турнира «Большого шлема» с 2024 года.

Единственный раз за последние два года турнир, на котором играли и Синнер, и Алькарас, выиграл российский теннисист Андрей Рублёв. Это произошло на «Мастерсе» в Мадриде, тогда по ходу турнира Рублёв обыграл Алькараса, а Синнер снялся из-за травмы.

Материалы по теме
Петкович: Зверев — один из немногих, кто может быть опасен для Синнера и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android