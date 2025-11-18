Рублёв: Синнер и Алькарас играют в теннис. У них нет мыслей «а что», «а если», как у меня

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какая разница в настрое многих игроков от двух лидеров современного тенниса — испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Ощущение, что они играют в теннис. Вот и всё. Я буду говорить за себя: то, что я делаю, это игра, чтобы не проиграть. Возможно, чтобы где-то повезло, прокатило, может, подфартит – вдруг кто-то ошибётся.

А они играют, и им неважно, что на другой стороне. Они делают своё дело, и неважно, какой счёт. Он умеет делать одно, он это и делает. Он понимает, что, даже если начнёт не очень, будет проигрывать, всё равно в перспективе он либо переломит матч и победит, либо всё равно навыигрывает дофига.

А когда вот с отношением и установками как у меня, что сейчас надо лишний раз не рисковать, либо, наоборот, рискнуть из ниоткуда… Ты пытаешься думать, анализировать, перестраховываться, [мысли] «а что если...», «а вдруг повезёт, он ошибётся», «дай бог, он ошибётся сейчас», «дай бог, попаду первую подачу» – когда такое начинается, то оно и не работает. А они играют и играют. У них нет мыслей «а что», «а если», — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».