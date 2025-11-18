Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: Синнер и Алькарас играют в теннис. У них нет мыслей «а что», «а если», как у меня

Рублёв: Синнер и Алькарас играют в теннис. У них нет мыслей «а что», «а если», как у меня
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какая разница в настрое многих игроков от двух лидеров современного тенниса — испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Ощущение, что они играют в теннис. Вот и всё. Я буду говорить за себя: то, что я делаю, это игра, чтобы не проиграть. Возможно, чтобы где-то повезло, прокатило, может, подфартит – вдруг кто-то ошибётся.

А они играют, и им неважно, что на другой стороне. Они делают своё дело, и неважно, какой счёт. Он умеет делать одно, он это и делает. Он понимает, что, даже если начнёт не очень, будет проигрывать, всё равно в перспективе он либо переломит матч и победит, либо всё равно навыигрывает дофига.

А когда вот с отношением и установками как у меня, что сейчас надо лишний раз не рисковать, либо, наоборот, рискнуть из ниоткуда… Ты пытаешься думать, анализировать, перестраховываться, [мысли] «а что если...», «а вдруг повезёт, он ошибётся», «дай бог, он ошибётся сейчас», «дай бог, попаду первую подачу» – когда такое начинается, то оно и не работает. А они играют и играют. У них нет мыслей «а что», «а если», — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Алькарас и Синнер выиграли 18 из последних 19 турниров, на которых оба участвовали
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android