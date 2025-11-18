Скидки
Теннис

Андрей Рублёв: когда находишься в хорошей форме, соперники выходят, проиграв заранее

Андрей Рублёв: когда находишься в хорошей форме, соперники выходят, проиграв заранее
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как в лучшие сезоны ощущал свою силу перед более слабыми соперниками.

– Про Серену говорили, что она ещё до матча его выигрывает.
– Ну, это тоже, конечно, я даже на себе это чувствовал. Когда находишься в какой-то хорошей форме, стабильно далеко доходишь на турнирах, то в каких-то матчах тебе даже не надо ничего делать. Соперники сами проигрывают. Это уже как больше уважение: тебя настолько уважают, что они не верят, что они могут выиграть. То есть они выходят, проиграв заранее.

Я очень часто себя так ощущал, не достигнув таких результатов, как у Янника и у Карлоса, в те сезоны, когда у меня получалось стабильно показывать высокие результаты. Были матчи, когда я выхожу на первый круг, понимаю, что вообще не попадаю, но, поскольку на той стороне игрок настолько в себя не верит, он просто сам отдаёт матч.

Ещё после игры он такой: «Блин, капец, я вообще не знаю, как против тебя играть». Я такой: «Слава богу», – сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».

